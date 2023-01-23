『キッズ 子供 洗面台 動物柄 男の子 女の子 可愛い 洗面器 2段 ミラー付き おしゃれ 頑丈 子供用洗面器 組立簡単 2段 取り外し可能 安定性【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 20時 18分に出品され03月27日 20時 18分に終了予定です。即決価格は7,812円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材：PP+ABS
サイズ:46*40*90cm
特徴：
2段洗面台
おしゃれ
組立簡単
ミラー付き
モニターと実際の商品色が異なる場合がございます。在庫数の更新は随時行っておりますが品切れになってしまうこともございます。その場合はご連絡致します。
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落札価格7812円
668 入札履歴
終了
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