『キッズ 子供 洗面台 動物柄 男の子 女の子 可愛い 洗面器 2段 ミラー付き おしゃれ 頑丈 子供用洗面器 組立簡単 2段 取り外し可能 安定性【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 20時 18分に出品され03月27日 20時 18分に終了予定です。即決価格は7,812円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 素材：PP+ABS

サイズ:46*40*90cm

特徴：

2段洗面台

おしゃれ

組立簡単

ミラー付き

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