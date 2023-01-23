『Beach Access サーフポンチョ Weekend ブルー Lサイズ (ポンチョタオル 着替えポンチョ タオルポンチョ)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 20時 22分に出品され03月24日 20時 22分に終了予定です。即決価格は7,812円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Lサイズ：着丈 112 cm， 身幅 75 cm， 適正身長 160 cm 以上 Mサイズ：着丈 102 cm， 身幅 68 cm， 適正身長 145 cm ~ 165 cm 重さ：約 700 g 素材：ポリエステル 85% ポリアミド 15%