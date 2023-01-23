『プレミアムバンダイ限定S.H.Figuarts 仮面ライダー斬月 カチドキアームズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 07時 26分に出品され03月18日 07時 26分に終了予定です。即決価格は7,811円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プレミアムバンダイ限定S.H.Figuarts 仮面ライダー斬月 カチドキアームズ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 15.50 cm

奥行 : 19.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。