『エスエスケイ バックパック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 02時 17分に出品され03月28日 02時 17分に終了予定です。即決価格は7,811円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エスエスケイ バックパック



【商品説明】

・タテ50cmxヨコ33cmxマチ22cm

・ポケットの数:4(外側2/内側2)

・性別:ユニセックス大人

・留め具の種類: ファスナー

・重量:1330g



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 44.50 cm

奥行 : 55.00 cm

重量 : 1.36 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ エスエスケイ

バックパック