『ヒャクパーセント(100%) Leather Mouse Pad Brown【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 21時 06分に出品され04月29日 21時 06分に終了予定です。即決価格は7,811円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヒャクパーセント(100%) Leather Mouse Pad Brown
【商品説明】
・サイズ:23.5×18cm
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 19.40 cm
奥行 : 24.60 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7811円
205 入札履歴
終了
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