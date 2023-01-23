『ヒャクパーセント(100%) Leather Mouse Pad Brown【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 21時 06分に出品され04月29日 21時 06分に終了予定です。即決価格は7,811円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヒャクパーセント(100%) Leather Mouse Pad Brown



【商品説明】

・サイズ:23.5×18cm



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 19.40 cm

奥行 : 24.60 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。