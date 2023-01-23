ミツバチ 巣箱 蜜蜂巣箱 4/6/7個 フローハイブ 蜂巣 巣脾 巣礎 巣枠 ミツバチ巣 自流蜜蜂巣 採蜜器 蜜蜂飼育 ミツバチ飼育 自動ハチミツ採取 Bees Hives 養蜂器【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

? 自動養蜂用具：キーを回転させるだけで、ハイブから瓶に入れられた、純粋で手つかずの未処理の新鮮な蜂蜜を見る準備が整います。これにより、抽出プロセスのストレスが大幅に軽減されます。



? 丈夫でお手入れ簡単：高品質のハニカムフレームは頑丈で丈夫、標準仕様、繰り返し使用可能、独立したプラスチック製コームが分離可能でお手入れ簡単



? ミツバチ捕獲箱：専用の観察窓があり、蜂の巣を開かなくても蜂の様子を観察できます。 はちみつを取るときは、キーを軽くひねるだけで、はちみつを邪魔することなくゆっくりと流れ出します。



? 自流蜜蜂箱：蜂蜜を取る時、鍵で蜂の巣を開けます。蜂蜜は自動的に流れ出します。時間を省く。 この蜂の巣は意蜂に対してもっと誘惑力があります。しかし、野蜂は中蜂と同じように適用されます。 花粉取りのピーク時に使うと、どのような蜂群も誘います。 いったんハチの群れがこの基礎の巣に適応するならば、無限に循環して適用することができます。



? 簡単抽出：100％ナチュラルフィルター処理された蜜蝋シートにはハニカムテクスチャデザインが施されており、キーを回すだけで、ストー