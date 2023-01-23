『Root - Riverfolk Expansion【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 08時 34分に出品され03月15日 08時 34分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Root - Riverfolk Expansion
【商品説明】
・1~6人、対象年齢10歳以上。
・Riverfolk Expansionは、2つの新しいファクション (RiverfolkとThe Lizard Cultist)、新しいバガボンド、エキサイティングなゲームモードをあなたのルートゲームに追加します。
・この拡張をプレイするには、Root Base ゲームが必要です。
・プレイ時間60~90分。
【サイズ】
高さ : 5.41 cm
横幅 : 22.61 cm
奥行 : 29.21 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7809円
415 入札履歴
終了
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