『Root - Riverfolk Expansion【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 08時 34分に出品され03月15日 08時 34分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Root - Riverfolk Expansion



【商品説明】

・1~6人、対象年齢10歳以上。

・Riverfolk Expansionは、2つの新しいファクション (RiverfolkとThe Lizard Cultist)、新しいバガボンド、エキサイティングなゲームモードをあなたのルートゲームに追加します。

・この拡張をプレイするには、Root Base ゲームが必要です。

・プレイ時間60~90分。



【サイズ】

高さ : 5.41 cm

横幅 : 22.61 cm

奥行 : 29.21 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ Root

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Riverfolk

Expansion