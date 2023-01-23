『アークライト デューン砂の惑星: インペリウム 完全日本語版 (1-4人用 60-120分 13才以上向け) ボードゲーム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 11時 12分に出品され03月30日 11時 12分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アークライト デューン砂の惑星: インペリウム 完全日本語版 (1-4人用 60-120分 13才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】

・プレイ人数 :1-4人

・プレイ時間 :60-120分

・対象年齢 :13才以上

・本体サイズ :300×300×80mm



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ アークライト

デューン砂の惑星:

インペリウム

完全日本語版

(1-4人用

60-120分

13才以上向け)

ボードゲーム