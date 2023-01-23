『コイズミ照明 ポーチ灯 白熱球60W相当 AU35221L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 01時 03分に出品され04月21日 01時 03分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ※リサイクル梱包材を使用し、発送する場合があります。



【商品概要】

白熱球60W相当

電球色

LED付

速結端子付(送りなし)

消費電力:6.0W

色温度:2800K

演色性:Ra74

定格光束:280lm

固有エネルギー消費効率:46.6lm/W

電球形LEDランプLDA6(E17)

アルミダイカスト:シルバーメタリック

ガラス:乳白色

光源寿命:40，000時間



【商品説明】

白熱球60W相当

電球色

LED付

速結端子付(送りなし)

消費電力:6.0W

色温度:2800K

演色性:Ra74

定格光束:280lm

固有エネルギー消費効率:46.6lm/W

電球形LEDランプLDA6(E17)

アルミダイカスト:シルバーメタリック

ガラス:乳白色

光源寿命:40，000時間

絶縁台不要

調光器との併用はできません。

防雨型

ねじ込式



【商品詳細】

ブランド：コイズミ照明

商品名：コイズミ照明 ポーチ灯 白熱球60W相当 AU



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