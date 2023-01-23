『コイズミ照明 ポーチ灯 白熱球60W相当 AU35221L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 01時 03分に出品され04月21日 01時 03分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※リサイクル梱包材を使用し、発送する場合があります。
【商品概要】
白熱球60W相当
電球色
LED付
速結端子付(送りなし)
消費電力:6.0W
色温度:2800K
演色性:Ra74
定格光束:280lm
固有エネルギー消費効率:46.6lm/W
電球形LEDランプLDA6(E17)
アルミダイカスト:シルバーメタリック
ガラス:乳白色
光源寿命:40，000時間
【商品説明】
白熱球60W相当
電球色
LED付
速結端子付(送りなし)
消費電力:6.0W
色温度:2800K
演色性:Ra74
定格光束:280lm
固有エネルギー消費効率:46.6lm/W
電球形LEDランプLDA6(E17)
アルミダイカスト:シルバーメタリック
ガラス:乳白色
光源寿命:40，000時間
絶縁台不要
調光器との併用はできません。
防雨型
ねじ込式
【商品詳細】
ブランド：コイズミ照明
商品名：コイズミ照明 ポーチ灯 白熱球60W相当 AU
【当店からの連絡】
コイズミ照明 ポーチ灯 白熱球60W相当 茶色塗装 AU40254L
¥ 7806
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落札価格7809円
706 入札履歴
終了
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