『バイオリン ADsilG ドミナント弦セット E線ゴールドブロカット0.26ループ(D線シルバー) リッチオリジナルセットパッケージ入り(0.26L)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 10時 06分に出品され04月09日 10時 06分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
E線：ゴールドブロカット0.26ループ A線：ドミナント131 D線：ドミナント132A G線：ドミナント133 (D線はシルバーです) リッチミュージックが販売している商品は、すべて正規輸入品、新品です。
バイオリン弦 PIRASTRO TONICA トニカ 4/4サイズ 4弦セット(E線: ボール#3127シルバリー)
¥ 7804
DAddario ダダリオ チェロ用 バラ弦 Pro Arte C-String J5904 1/2M Medium Tension 国内
¥ 7803
VINGOBOW ドイツ コントラバスボウ 上級者向け 1/2サイズ ペルナンブコパフォーマンス
¥ 7802
Dominant ドミナント 4/4バイオリン弦セット＋ゴールドブラカット0.26E線 ボーナスパック (E線ボールエンド)
¥ 7800
EVAH PIRAZZI エヴァピラッツィ ビオラ弦G線 No.4293
¥ 7800
沖縄三線用ソフトケース黒 沖縄三線用 ソフトケース黒 ： 三線工房まちだ屋
¥ 7799
楽器・音楽機材 津軽三味線バチ白象・12号黒 (送料など込)
¥ 7797
HERCULES ハーキュレス DS590B [ダブルベース用] (ご予約受付中)【ONLINE STORE】
¥ 7796
VINGOBOWニューモデル ペルナンブコ・ヴァイオリン弓 コンサート用 赤い水晶を採用 ユニークなデザイン
¥ 7795
KALA カラ ウクレレ The Waterman プラスチック製 ソプラノ マットカラー KA-SWB-BK21_06 KA-SWB-BK
¥ 7795
Pirastro Evah Pirazzi バイオリン弦 エヴァ・ピラッツィ E，A，D，G線セット E線:ボール (子供用サイズ:1/4-
¥ 7792
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DAddario ダダリオ ベース弦 NYXL ダブルボールエンド Long Scale .050-.105 NYXLS50105 国内正
¥ 7785
ニューモデル ブルークリスタルヴィンゴボウを備えた高度なカーボンファイバーバイオリンボウ黒髪のユニークなデザイン
¥ 7779
二胡 弓 ERB-90 何寿康実心竹弓(寿康弓)
¥ 7770
D線 エヴァピラッツィ Cb
¥ 7762
VINGOBOW チェロ用 天然黒い馬毛カーボン弓 Carbon Fiber Cello Bow (1/2)
¥ 7748
DAddario ダダリオ ウッドベース(コントラバス)バラ弦 Helicore 3/4スケール Low-B H616 国内正規品
¥ 7742
落札価格7809円
19 入札履歴
終了
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