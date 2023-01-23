『バイオリン ADsilG ドミナント弦セット E線ゴールドブロカット0.26ループ(D線シルバー) リッチオリジナルセットパッケージ入り(0.26L)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 10時 06分に出品され04月09日 10時 06分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 E線：ゴールドブロカット0.26ループ A線：ドミナント131 D線：ドミナント132A G線：ドミナント133 (D線はシルバーです) リッチミュージックが販売している商品は、すべて正規輸入品、新品です。