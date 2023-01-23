『エアウォーク DパックスクールDパック A1553010 クロ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 14時 42分に出品され03月22日 14時 42分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エアウォーク DパックスクールDパック A1553010 クロ



【商品説明】

・PC収納可

・タテ50cmxヨコ33cmxマチ18cm

・ファスナーでマチの調節可能(開けると6cm広がる)

・ポケットの数:9(外側4/内側5)

・レインカバー付き

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:990g



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 39.20 cm

奥行 : 51.60 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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