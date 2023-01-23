『積水樹脂商事 ステンレス洗濯機ラック SSR-30【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 38分に出品され03月28日 06時 38分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
積水樹脂商事 ステンレス洗濯機ラック SSR-30
※他販路や店頭で販売実施の為、急遽在庫切れの可能性がございます。その際は申し訳ございませんがキャンセルとさせていただくことがございます。
※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。
【商品説明】
・【素材】ステンレス巻きスチールパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン
商品紹介 洗濯機のサイズに合わせて調整が可能です中段・下段は高さ調整が可能です より 水周りに最適なステンレス製小物も落ちにくい、メッシュ棚付き「すじかいバー」採用でしっかり感アップ
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 37.00 cm
奥行 : 92.00 cm
重量 : 5.52 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ライクイット(like-it)ランドリー収納段差をまたげるすき間ストッカー 3段幅18.5×奥46.5×高92~94.5cmホワイト日本製T
¥ 7745
ライクイット(like-it)ランドリー収納段差をまたげるすき間ストッカー 3段幅18.7×奥46.5×高91~93.5cmホワイト日本製T
¥ 7745
ランドリー収納 エイ・アイ・エス(AIS) ランドリーラック 支柱径19mm 幅
¥ 7743
ランドリーチェスト ラタン 奥行30 15cm スリム 薄型 隙間 サイド チェスト 低い 3段 完成品 おしゃれ ランドリーラック ランドリー収納 縦型 頑丈 ロータイプ
¥ 7743
CURVER(カーバー) ニットランドリーふた付きバスケット 57L CV-303 ブラウン ランドリー バスケット
¥ 7736
HRS ランドリーラック 洗濯機上ラック 洗濯機ラック 収納棚 2段棚収納 ハンガーバー付き ちょいかけ 横幅伸縮可能 ぐらつき防止 幅98
¥ 7734
アスベル 2段ランドリーバスケットワゴン 「ウィル」 7409
¥ 7722
ライクイット (like-it) ランドリー 収納 すき間 引出し スーパースリム 3段 約幅15.5×奥46.5×高92~94.5cm オ
¥ 7713
ライクイット (like-it) ランドリー 洗濯 収納 ラウンド型バスケット 2段 約幅41×40.5×90.5cm(キャスター含む) ホ
¥ 7709
ランドリーバスケット umbra 洗濯カゴ ランドリー 洗濯かご バスタオル 収納 メッシュ 大容量 持ち運び W40.5×D31×H75c
¥ 7687
ランドリーバスケット Rocotto 折りたたみ 28L 40L 45L 洗濯カゴ バスケット スリム キャスター付き 自立式 スクエア お
¥ 7679
ランドリーラック 平安伸銅工業 つっぱりランドリーラック 棚2段 ホワイト 幅60-93×奥行26×高199-265cm L-6
¥ 7679
ekans(エカンズ) 棚付きランドリーラック 棚2段 (ブラック)
¥ 7676
ekans(エカンズ) 棚付きランドリーラック 棚2段 (ホワイト)
¥ 7676
平安伸銅工業 ランドリーラック 棚2段 ハンガーバー付き ホワイト 幅60-93×奥行53×高182cm L-2
¥ 7658
ウィル ウィル ランドリーWタイプ 740190 代引不可
¥ 7658
ウィル ウィル ランドリーWタイプ 740190 代引不可
¥ 7658
平安伸銅工業 ランドリーラック 棚2段 ハンガーバー付き ステンレス 幅61-93×奥行56×高183cm HC-11
¥ 7657
落札価格7809円
284 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！