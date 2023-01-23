『積水樹脂商事 ステンレス洗濯機ラック SSR-30【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 38分に出品され03月28日 06時 38分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

積水樹脂商事 ステンレス洗濯機ラック SSR-30

※他販路や店頭で販売実施の為、急遽在庫切れの可能性がございます。その際は申し訳ございませんがキャンセルとさせていただくことがございます。

※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。

【商品説明】

・【素材】ステンレス巻きスチールパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン

商品紹介 洗濯機のサイズに合わせて調整が可能です中段・下段は高さ調整が可能です より 水周りに最適なステンレス製小物も落ちにくい、メッシュ棚付き「すじかいバー」採用でしっかり感アップ

【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 92.00 cm

重量 : 5.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。