『笑s コンパクト焚き火グリル 「B-GO」(本体のみ) SHO-006-00【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 12時 43分に出品され03月29日 12時 43分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
笑s コンパクト焚き火グリル 「B-GO」(本体のみ) SHO-006-00
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 22.60 cm
奥行 : 28.00 cm
重量 : 1.19 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7809円
33 入札履歴
終了
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