『VGP 2022受賞 Belkin SOUNDFORM CONNECT AirPlay2対応 オーディオアダプター iPhone/Mac AUZ002dqBK【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 19時 31分に出品され03月28日 19時 31分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お手元の音響機器を簡単にデジタル化

AirPlay 2 対応で簡単ワイヤレスソリューション。一つのiOS端末により、複数の音響機器をAirPlay 2 経由にて制御可能に。CD音質をお手元の音響機器でワイヤレス出力可能。

3.5mm オーディオ / 光デジタル入力にて既存音響システムに簡単接続

機器接続使用シーン:レシーバー / アンプ、アクティブ/パワードスピーカー、サウンドバー / ホームシアターサウンドシステム

同梱品:製品本体、USB-A電源アダプター、USB-C to USB-Aケーブル

安心の2年保証、日本語サポート

VGP 2022受賞 スマートホーム(オーディオ関連機器)部門で2022VGPアワードを受賞(アワード主体:株式会社音元出版 PHILEWEB DIVISION、2021年11月)



家電&カメラ:ポータブルオーディオ