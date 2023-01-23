『VGP 2022受賞 Belkin SOUNDFORM CONNECT AirPlay2対応 オーディオアダプター iPhone/Mac AUZ002dqBK【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 19時 31分に出品され03月28日 19時 31分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お手元の音響機器を簡単にデジタル化
AirPlay 2 対応で簡単ワイヤレスソリューション。一つのiOS端末により、複数の音響機器をAirPlay 2 経由にて制御可能に。CD音質をお手元の音響機器でワイヤレス出力可能。
3.5mm オーディオ / 光デジタル入力にて既存音響システムに簡単接続
機器接続使用シーン:レシーバー / アンプ、アクティブ/パワードスピーカー、サウンドバー / ホームシアターサウンドシステム
同梱品:製品本体、USB-A電源アダプター、USB-C to USB-Aケーブル
安心の2年保証、日本語サポート
VGP 2022受賞 スマートホーム(オーディオ関連機器)部門で2022VGPアワードを受賞(アワード主体:株式会社音元出版 PHILEWEB DIVISION、2021年11月)
家電&カメラ:ポータブルオーディオ
DACボード Khadas Tone1 Hi-Res Tone Board オーディオボード VIM、PC、SBC用 オーディオマニアDIY
¥ 7806
東芝 CDプレーヤー TY-P1
¥ 7806
ソニー ポータブルスピーカー SRS-XB13 PC コーラルピンク 2021年モデル 防水・防塵IP6 バッテリー駆動最大16時間
¥ 7806
Leeventi テレプロンプター - スマートフォン、タブレット、カメラに対応
¥ 7806
Alfox 30000mAh 100W【大容量 急速充電 USB-A+USB-C/2台同時充電/PD3.0対応/Type-C出入力/USB-Cケーブル付き/PSE技術基準適合】M
¥ 7805
オーム電機AudioComm ポータブルCDプレーヤー 乾電池 AC電源 音飛び防止 プログラム再生 リピート再生 リモコン付?
¥ 7805
(ミッカ) Micca Speck(スペック) G2 1080p フルHD ウルトラポータブルデジタルメディアプレーヤー USBドライブとSD/SDH
¥ 7804
ポータブルDVDプレーヤー、小型TVプレーヤー付き6.8インチ/8.5インチDVDプレーヤーHD、USBリモコン付き270度スイベルモバイル
¥ 7804
CROWD AUDIO（クラウドオーディオ） ワイヤレス ステレオ スピーカー 50cm SP-02 | クラウドオーディオ Bluetoo
¥ 7804
オーム電機 ポータブルCD CDP-380Z-R レッド
¥ 7800
VERSOS 語学学習・音楽 ポータブルCDプレイヤー VS-PCD01WB ホワイト×ブラック
¥ 7799
1Mii Bluetooth トランスミッター 5.0 ブルートゥース オーディオレシーバー bluetooth レシーバー dac 2台同時送信 aptx ll 低遅延/aptx hd aac/sbc
¥ 7798
onso イヤホン・ヘッドホン用リケーブル iect_03_bl2m マイクロミニプラグ(4極)⇔MMCX 1.2m
¥ 7797
ドリームメーカー ポータブルナビ用 シャークアンテナ「AN-MCXJM：ホワイト」
¥ 7793
CDラジオカセットレコーダー CD-CB5 レッド
¥ 7792
アイコム ネックアーム型セッドセット VS-2L/VS-2SJなどが必要 HS-95 ブラック 小型
¥ 7792
車載・呼出放送用ダイナミックマイクロホンMD-46A(MD-46)ユニペックス
¥ 7791
東芝 CDプレーヤー TY-P1
¥ 7791
落札価格7809円
182 入札履歴
終了
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