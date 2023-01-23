『英国 Harrods ハロッズ スワロフスキー クリスタル ☆正規品☆ トートバッグ ショッパーバッグ Swarovski Crystal (Mサイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 05時 18分に出品され03月24日 05時 18分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：英国 Harrods ハロッズ スワロフスキー クリスタル 正規品 トートバッグ ショッパーバッグ Swarovski Crystal (Mサイズ)
Harrodsのロゴがスワロフスキーでキラキラ綺麗です。シンプルだけど気品あるトートバックです。 バック本体はポリエステル素材なのでとっても軽く、また中にファスナー付のポケットが付いているので大事な鍵等を収納出来ます。底板も付いているので自立し、マチもあるので荷物がたくさん入ります。 【素材】ポリエステル100% 【サイズ】Mサイズ 37cm×29cm×11cm※表面に縫製過程のスジが入っている場合がございますが不良品ではございません。
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落札価格7809円
144 入札履歴
終了
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