『東京メタル インテリアスタンド 0167A【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 22時 28分に出品され04月11日 22時 28分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
東京メタル インテリアスタンド 0167A
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 25.60 cm
横幅 : 26.40 cm
奥行 : 36.80 cm
重量 : 1.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7809円
305 入札履歴
終了
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