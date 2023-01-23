『AIFY キャットタワー 据え置き スリム 大型猫 中型 大型 ハンモック付 おしゃれ かわいい 爪とぎ おもちゃ 運動不足 安定 頑丈 ねこ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 11時 51分に出品され05月05日 11時 51分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
おしゃれ かわいい・ストライプブラウン 高さ170cm
・・Size:高さ170cmColor:ストライプブラウン
・【猫が喜ぶ機能満載】見晴らしのよい高台、大きい隠れ家、爪とぎポール、遊び放題の幅広い台座、くつろげるハンモックなどを取り付きました。猫ちゃんの遊び場としてピッタリの室内用キャットランドです。
・【安心できるパーソナルスペース】 大きい隠れ家での猫ちゃんパーソナルスペースを確保できます。柔らかいシートで寝心地がステキです。穴を出したおネコちゃんの顔を見て、癒されます。
・【頑丈で安定したデザイン】転倒防止用の帯が付き、バランスがよく、倒れる心配はありません！力学的原理に基づいた安定なデザイン、大きな猫ちゃんが遊んでも揺れにくい。下の台座はしっかりと上部の重さと猫ちゃんの重さを支え、猫ちゃんが上り降りでも揺れない、飼い主さんも猫ちゃんも安心で使用いただけます。
・【優れた耐久性】表面全体は柔らかい手触りで小さい子猫も安心に寝れます。商品に採用している天然サイザル麻は、摩擦に強く耐久性が高い麻で、爪とぎしても切れにくく、昇り降りをする時に脚を踏み込みしやすい素材に
アドメイト(ADD.MATE) 猫のおあそびポール クライミング
¥ 7809
Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消 組み立て簡単（140cm）
¥ 7809
【人気新作】キャットタワー 据え置き 木製 MDF 麻紐 スリム 猫タワー 爪研ぎ おしゃれ 省スペース 猫 タワー 爪とぎ 安定 頑丈 多頭飼い 子猫
¥ 7808
キャットタワー 木製 据え置き型 爪とぎ 麻紐 省スペース 麻 多頭 飼い MDF 可愛い ペットハウス ペット用品 おしゃれ
¥ 7808
カリカリーナ mini スツール スタンダードサイズ用 ホワイト
¥ 7806
キャットタワー ピンク イエロー 多用途 猫ソファー 遊びボード 据え置き 置き型 爪とぎ 運動不足 遊び場 寝床 ブラシ 送料無料
¥ 7806
Mwpo キャットタワー フラワー カラー かわいい おしゃれ 猫タワー 組立簡単 四季適合 運動不足 ストレス解消 人気 ペット用品 26
¥ 7806
BingoPaw 小型犬 ソファーベッド 洗える 10kg かわいい おしゃれ 椅子型 ペットベッド 柴犬 耐噛み おもしろ ペットソファー
¥ 7806
ForestCat お自宅で 木登りタワー シングル キャットタワー 突っ張り 猫タワー 省スペース 高さ230-245cm スリム 爪とぎ
¥ 7805
YUCHONG キャットタワー 宇宙船 猫タワー スリム 宇宙船 三階建て子猫と大型猫 多頭飼い 据え置き 省スペース 登りやすい おもちゃ付き 見晴台 ねこ
¥ 7805
Mwpo キャットタワー ハンモック 多頭飼い 人気 据え置き スリム設計 木製 ベージュ ベッド 多頭飼い (高さ162cm) 130B
¥ 7805
Mwpo キャットタワー ハンモック 多頭飼い 人気 据え置き スリム設計 木製 ベージュ ベッド 多頭飼い (高さ162cm) 130A
¥ 7805
ファープラスト アトラス 10 オープン 犬・猫用キャリー(色おまかせ) 73015099
¥ 7805
キャットウォーク 猫の家具 猫登山フレーム 運動不足解消 木製 壁 猫のおもちゃ 猫の家具 壁の装飾
¥ 7804
PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー スリム 大型猫用 猫タワー 据え置き 省スペース 登りやすい ハンモック 見晴台 ねこハウス
¥ 7804
PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 大型猫 コンパクト 広いハンモック 猫タワー スリム 据え置き 省スペース 登りやすい 見晴台
¥ 7804
MEWOOFUN 猫用 爪とぎ ポール 天然サイザル麻紐 マッサージャーブラシ キャットタワー ボール おもちゃ 5in1 一機多用 猫用品
¥ 7804
キャットウォーク 猫の家具 猫登山フレーム 運動不足解消 木製 壁 猫のおもちゃ 猫の家具 壁の装飾
¥ 7804
落札価格7809円
177 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！