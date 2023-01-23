AIFY キャットタワー 据え置き スリム 大型猫 中型 大型 ハンモック付 おしゃれ かわいい 爪とぎ おもちゃ 運動不足 安定 頑丈 ねこ【カレンダー 2025の人気アイテム】

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おしゃれ かわいい・ストライプブラウン 高さ170cm

・・Size:高さ170cmColor:ストライプブラウン

・【猫が喜ぶ機能満載】見晴らしのよい高台、大きい隠れ家、爪とぎポール、遊び放題の幅広い台座、くつろげるハンモックなどを取り付きました。猫ちゃんの遊び場としてピッタリの室内用キャットランドです。

・【安心できるパーソナルスペース】 大きい隠れ家での猫ちゃんパーソナルスペースを確保できます。柔らかいシートで寝心地がステキです。穴を出したおネコちゃんの顔を見て、癒されます。

・【頑丈で安定したデザイン】転倒防止用の帯が付き、バランスがよく、倒れる心配はありません！力学的原理に基づいた安定なデザイン、大きな猫ちゃんが遊んでも揺れにくい。下の台座はしっかりと上部の重さと猫ちゃんの重さを支え、猫ちゃんが上り降りでも揺れない、飼い主さんも猫ちゃんも安心で使用いただけます。

・【優れた耐久性】表面全体は柔らかい手触りで小さい子猫も安心に寝れます。商品に採用している天然サイザル麻は、摩擦に強く耐久性が高い麻で、爪とぎしても切れにくく、昇り降りをする時に脚を踏み込みしやすい素材に