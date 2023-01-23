『猫用キャリーケース 2匹用 キャスター付き 折りたたみ式 犬 猫 ペットキャリー 16kg 通気性・拡張性 小型・中型犬・猫の帰省やアウトドアに適したデザインです【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 11時 51分に出品され04月19日 11時 51分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様サイズ】サイズ：縦60×横39×高さ43cm。持ち手：88cm。重量: 3.56kg。素材：アルミ合金、オックスフォード布、ナイロンメッシュ。ペットケージには 2 匹のペット用の 2 つの独立したコンパートメントがあり、コンパートメントを取り外すと、ケージは子犬用の 1 つの大きなコンパートメントになり、複数のペットに最適です。
【通気性・視認性】5面（天面、側面、前後）はメッシュ素材で、空気の循環がよく、ペットが快適に呼吸できます。虫が入りにくく、ペットを詰め込まないペット用ベビーカーでも快適です。上部と側面のメッシュを開くことができるので、ペットは頭を上げて挨拶したり、座って一緒に景色を楽しんだりできます。
【折り畳み収納・便利な使い方】手提げ、調節可能なショルダー、手提げ、ショルダーバッグ、手提げの3WAYでお使いいただけます。車輪部分の底板とバッグは取り外し可能なので、持ち運ぶ必要がなければハンドバッグとしてもお使いいただけます。バッグは折りたたんで簡単に収納できます。
【安全・快適】やわらかいクッション付きで、取り外して洗えます。脱走防止牽引ロープとジ
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¥ 7802
ペットGPSトラッカー 犬のGPS追跡 ペットファインダー GPS犬の首輪アタッチメント ロケーター 防水 アクティビティモニター
¥ 7798
PETCUTE ペットキャリーバッグ 猫 リュック 犬 キャリーバッグ ペット きゃりーバッグ りゅっく 通気性 猫用キャリーリュック ポケ
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Petartist Escape Proof Harness for Dogs No Slip Dog Vest Harness with Lift Handle for Active Medium and Large Dogs Red
¥ 7770
PHOEPET No Pull Tactical Dog Harness，Service Dog Vest with Molle & Loop Panels，Easy Control with Handle for Large Dogs(Ocean Blue，
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Tactical Service Dog Vest Harness for Medium Large Dog， Military K9 Training Dog Vest with Molle & Loop Panels Adjustable Tactical
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Autism Nylon Service Dog Vest Harness. Purchase Comes with 2 Reflective Autism Dog Removable Patches. Please Measure Your Dog Befo
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落札価格7809円
248 入札履歴
終了
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