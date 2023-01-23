猫用キャリーケース 2匹用 キャスター付き 折りたたみ式 犬 猫 ペットキャリー 16kg 通気性・拡張性 小型・中型犬・猫の帰省やアウトドアに適したデザインです【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【仕様サイズ】サイズ：縦60×横39×高さ43cm。持ち手：88cm。重量: 3.56kg。素材：アルミ合金、オックスフォード布、ナイロンメッシュ。ペットケージには 2 匹のペット用の 2 つの独立したコンパートメントがあり、コンパートメントを取り外すと、ケージは子犬用の 1 つの大きなコンパートメントになり、複数のペットに最適です。



【通気性・視認性】5面（天面、側面、前後）はメッシュ素材で、空気の循環がよく、ペットが快適に呼吸できます。虫が入りにくく、ペットを詰め込まないペット用ベビーカーでも快適です。上部と側面のメッシュを開くことができるので、ペットは頭を上げて挨拶したり、座って一緒に景色を楽しんだりできます。



【折り畳み収納・便利な使い方】手提げ、調節可能なショルダー、手提げ、ショルダーバッグ、手提げの3WAYでお使いいただけます。車輪部分の底板とバッグは取り外し可能なので、持ち運ぶ必要がなければハンドバッグとしてもお使いいただけます。バッグは折りたたんで簡単に収納できます。



【安全・快適】やわらかいクッション付きで、取り外して洗えます。脱走防止牽引ロープとジ