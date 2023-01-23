『figma ラブプラス+ 小早川凛子【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 08時 27分に出品され04月03日 08時 27分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

figma ラブプラス+ 小早川凛子



【商品説明】

・(C)2010 Konami Digital Entertainment

・対象年齢 :15歳から

・対象性別 :男の子

・本体サイズ :全高:約130mm



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 15.20 cm

奥行 : 22.20 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。