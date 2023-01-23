『daim くだもの 棚 セット KT-S 幅90cm×奥行120cm×高さ180cm（30cm埋め込み時） DIY パーゴラ 組立 キット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 06時 07分に出品され04月19日 06時 07分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
daim くだもの 棚 セット KT-S 幅90cm×奥行120cm×高さ180cm（30cm埋め込み時） DIY パーゴラ 組立 キット
【商品説明】
・DIY パーゴラ 組立 キット ガーデニング アーチ 藤棚 果樹棚 果物棚キウイ棚 ぶどう棚 ブドウ棚 葡萄棚 園芸棚 支柱 栽培 葡萄 キウイ 棚 ぶどう フルーツ栽培キット 小型
・【本体サイズ】設置サイズ(約) 幅
【サイズ】
高さ : 9.50 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 123.00 cm
重量 : 5.54 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食料品・ペットフードをご検討のお客様へ
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落札価格7809円
768 入札履歴
終了
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