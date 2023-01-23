『BTM ペットカート 中型犬 小型犬 折りたたみ 全体洗える フルオーペン設計 軽量 組立簡単 介護用【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 14時 14分に出品され03月24日 14時 14分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 BTM ペットカート 中型犬 小型犬 折りたたみ 全体洗える フルオーペン設計 軽量 組立簡単 介護用 ドッグカート ペットバギー 犬 猫 動物 ペット用品



商品コード：12059689110

サイズ：大

カラー：グレー



適応犬種:小型犬/中型犬。足踏みストッパー付きで、休憩や坂道でカートを止める際も安心!

360度回転できる前輪、方向転換が簡単!飛び出し防止用リードや転倒防止用リストストラップ付き。前後両面にはメッシュ窓があり、チャックを閉じても通気性バツグン。また、前後両面チャック式の設計で、簡単に開閉でき、ペットの出し入れはもちろん、コミュニケーションにも!

ワンタッチ式で、簡単に折りたたむことができて大変便利です。芝生や砂のある道やデコボコ道など様々な路面に対応できます。

カートの下に、手荷物入れ収納箱があ