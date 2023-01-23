『カンプ(Camp) 登山 クライミング カラビナ ラックパックナノ22(6個パック) 5247900【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 20時 10分に出品され03月25日 20時 10分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

カンプ(Camp) 登山 クライミング カラビナ ラックパックナノ22(6個パック) 5247900



【商品説明】

・ISO9001取得

・ゲート幅:21mm

・強度:クローズドゲート=21kN、オープンゲート=9kN、マイナーアクシス=8kN

・特長:一般的なカムカラーに合わせたナノ22の6カラーセット。

・重量:約22g(1個)



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 10.70 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。