『カンプ(Camp) 登山 クライミング カラビナ ラックパックナノ22(6個パック) 5247900【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 20時 10分に出品され03月25日 20時 10分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カンプ(Camp) 登山 クライミング カラビナ ラックパックナノ22(6個パック) 5247900
【商品説明】
・ISO9001取得
・ゲート幅:21mm
・強度:クローズドゲート=21kN、オープンゲート=9kN、マイナーアクシス=8kN
・特長:一般的なカムカラーに合わせたナノ22の6カラーセット。
・重量:約22g(1個)
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 10.70 cm
奥行 : 21.00 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7809円
841 入札履歴
終了
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