『国内正規品KOSS 密閉型オーバーヘッドヘッドホン 高遮音 軽量 PRO/3AA【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 07時 09分に出品され04月25日 07時 09分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
国内正規品KOSS 密閉型オーバーヘッドヘッドホン 高遮音 軽量 PRO/3AA
【商品説明】
・サラウンド:非対応
・ノイズキャンセリング:非対応
【サイズ】
高さ : 10.60 cm
横幅 : 21.40 cm
奥行 : 23.20 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7809円
43 入札履歴
終了
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