『国内正規品KOSS 密閉型オーバーヘッドヘッドホン 高遮音 軽量 PRO/3AA【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 07時 09分に出品され04月25日 07時 09分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

国内正規品KOSS 密閉型オーバーヘッドヘッドホン 高遮音 軽量 PRO/3AA



【商品説明】

・サラウンド:非対応

・ノイズキャンセリング:非対応



【サイズ】

高さ : 10.60 cm

横幅 : 21.40 cm

奥行 : 23.20 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。