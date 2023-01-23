『ペットカート 対面式 折りたたみ 多頭 中型犬 小型犬 猫 2way 軽量 組立簡単 工具不要 介護用 ドッグカート ペットバギー 犬 猫 動物 ペット用品 ブルー PH19122【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 15時 45分に出品され03月10日 15時 45分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Product Information:

商品コード: PH191222AAC

製品タイプ: General Item

メインカラー: Blue

主原料: Fabric



製品寸法:

組み立て後の長さ (cm): Not Applicable

組み立て幅 (cm): Not Applicable

組み立て高さ (cm): Not Applicable

重量 (kg): Not Applicable



小包のサイズ:

長さ (cm): 51

幅 (cm): 20

身長 (cm): 77.5

重量 (kg): 9