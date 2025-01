ペットカート 対面式 折りたたみ 多頭 中型犬 小型犬 猫 2way 軽量 組立簡単 工具不要 介護用 ドッグカート ペットバギー 犬 猫 動物 ペット用品 ブルー PH19122【年末の贈り物】

商品情報

Product Information:

商品コード: PH191222AAC

製品タイプ: General Item

メインカラー: Blue

主原料: Fabric



製品寸法:

組み立て後の長さ (cm): Not Applicable

組み立て幅 (cm): Not Applicable

組み立て高さ (cm): Not Applicable

重量 (kg): Not Applicable



小包のサイズ:

長さ (cm): 51

幅 (cm): 20

身長 (cm): 77.5

重量 (kg): 9