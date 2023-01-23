『Jeff Staple Not Just Sneakers【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 15時 56分に出品され03月15日 15時 56分に終了予定です。即決価格は7,808円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
「Staple Design」の創設者であり、クリエイティブディレクター、グラフィックデザイナーとして活躍するJeff Staple 。Nike、The Fader、Hypebeast などのブランドとのクリエイティブワークで世界中で知られているほか、ストリートブランドの「STAPLE」や、「HYPEBEAST」のポッドキャスト発信などで世界中の若者からリスペクトを集めています。本書は、彼の過去25年の代表的でアイコニックな作品群を記録したアーカイブブックです。
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落札価格7808円
528 入札履歴
終了
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