ki-gu-mi 大阪城 - 小学生 から 大人 まで 楽しめる 木製 3D 立体パズル DIY 工作キット - 男の子 女の子 の 知育玩【お歳暮】

商品情報

【商品名】

ki-gu-mi 大阪城 - 小学生 から 大人 まで 楽しめる 木製 3D 立体パズル DIY 工作キット - 男の子 女の子 の 知育玩



【商品説明】

・【おうち時間をお子さんと】子供も大人もたまにはゲームやスマホから離れて、一緒に3D立体パズルで工作タイム！

・【プレゼントに最適】子供からクラフト好きな大人まで楽しめるため、クリスマスや誕生日のプレゼント、さらにはパーティーの景品やミニチュア好きな女の子にもオススメ!

・【初心者にも簡単】木のシートには切れ目が入っており、シートから簡単にはパズルピースを抜き出し可能。組み立て方法はプラモデルと同様イラストで分かりやすく表記。

・【建築物シリーズ】大人気のki-gu-miウッドパズルに大阪城が新登場！大阪城は安土桃山時代に上町台地の先端、摂津国東成郡生玉荘大坂に築かれ江戸時代に再築された日本の城です



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。