クリスマス 誕生日 ギフト 業務店御用達 ウイスキー グレンマレイ 12年：700ml×3本 洋酒 Whisky (74-8)【コストコ お買い得】

商品情報

業務用 ギフト 誕生日 プレゼント にも最適！クーポン



エルギンの郊外、ロッシー川のほとりに建つ蒸留所で、創業は1897年で、ブレンデッド・ウイスキーのハイランド・クイーンのキーモルトとしても有名。



現在は、アイラ島のアードベグとともにグレンモーレンジ社の傘下にある。



※ご注文前に当店の「お買い物ガイド」を必ずお読みください。