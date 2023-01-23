グッチ 香水 グッチ フローラ リミテッド エディション ゴージャスガーデニア 2020 EDT・SP 50ml GUCCI 新品 未使用【コストコ お買い得】

商品情報

2020年に発売されたレディス香水です。香りは、バランスのいいフルーティー・フローラルの香調がベース。モダンでエレガントなお嬢さま的な一品にしあげられております。トップはペア(洋ナシ)やレッド・ベリーなど。ミドルはガーデニアやフランギパニなど。ラストはパチョリやブラウンシュガーなど。昼下がりのオシャレな街中といったテイストで、ラストのコンフェクショナル・スウィートが特徴的。プライヴェートなシーンであれば、あまりシーズンは問わないと思います。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:レディース・女性用 ] 商品名[ グッチ グッチフローラリミテッドエディションゴージャスガーデニア2020 オーデトワレ スプレータイプ 50ml ] 英語名[ GUCCI GUCCI FLORA LIMITED EDITION GORGEOUS GARDENIA EAU DE TOILETTE SPRAY ]



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