『グッチ 香水 グッチ フローラ リミテッド エディション ゴージャスガーデニア 2020 EDT・SP 50ml GUCCI 新品 未使用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月09日 17時 59分に出品され05月09日 17時 59分に終了予定です。即決価格は7,808円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2020年に発売されたレディス香水です。香りは、バランスのいいフルーティー・フローラルの香調がベース。モダンでエレガントなお嬢さま的な一品にしあげられております。トップはペア(洋ナシ)やレッド・ベリーなど。ミドルはガーデニアやフランギパニなど。ラストはパチョリやブラウンシュガーなど。昼下がりのオシャレな街中といったテイストで、ラストのコンフェクショナル・スウィートが特徴的。プライヴェートなシーンであれば、あまりシーズンは問わないと思います。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:レディース・女性用 ] 商品名[ グッチ グッチフローラリミテッドエディションゴージャスガーデニア2020 オーデトワレ スプレータイプ 50ml ] 英語名[ GUCCI GUCCI FLORA LIMITED EDITION GORGEOUS GARDENIA EAU DE TOILETTE SPRAY ]
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落札価格7808円
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