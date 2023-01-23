『ミルボン プラーミア エナジメント ヘアトリートメント F 2500g (詰替)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 14時 01分に出品され03月29日 14時 01分に終了予定です。即決価格は7,808円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミルボン プラーミア エナジメント ヘアトリートメント F 2500g (詰替)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.70 cm
横幅 : 19.70 cm
奥行 : 31.60 cm
重量 : 2.61 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7808円
127 入札履歴
終了
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