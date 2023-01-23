『★1年保証★ 人工芝 リアル人工芝 1ｍ×10ｍ U字ピン 24本 付属 ロール 庭 ガーデニング ガーデン ベランダ バルコニー 芝生 屋上 人工芝生【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 15時 20分に出品され03月31日 15時 20分に終了予定です。即決価格は7,808円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
型名：YT-SB1M10
ブランド：YouTen
発売元：株式会社オールマーケットジャパン
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【メモリーターフ スクエア 300×300mm×9枚/箱 芝丈25mm】形状記憶リアル人工芝生 MTSQ-09 ガーデニング バルコニー 庭
¥ 7805
日本製 人工芝 若草ユニット E-V グリーン 60枚セット
¥ 7799
形状記憶リアル人工芝 メモリーターフスクエア 芝丈25mm 縦300mm×横300mm 9枚入り MTSQ-09 ユニオンビズ
¥ 7798
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日本製 システムスクエア 30枚セット ブラウン
¥ 7796
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TRUSCO(トラスコ) 人工芝 910X10m TTF-9106
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日本製 システムスクエア 30枚セット ブラウン
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人工芝 WT-600 6ｍｍパイル 60ｃｍ巾 30ｍ巻
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日本製 人工芝 若草ユニット E-V グリーン 60枚セット
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VAIIGO ジョイント式 人工芝生 ベランダ 庭 30cm×30cm 18枚セット (約1畳分) リアル人工芝【水やり・肥料・草取り不要】 本物の芝
¥ 7790
910mmx5m 人工芝
¥ 7788
落札価格7808円
953 入札履歴
終了
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