『モズ リュック ZZEI-04 B5サイズ対応 グレー×ネイビー【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 23時 03分に出品され03月09日 23時 03分に終了予定です。即決価格は7,808円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
モズ リュック ZZEI-04 B5サイズ対応 グレー×ネイビー
【商品説明】
・タテ34cmxヨコ26cmxマチ11cm
・ポケットの数:8(外側3/内側5)
・メイン素材: ポリエステル
・収納可能サイズ: B5サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・表地: 本体/ポリエステル、付属/ポリエステルメランジ
・重量:440g
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 37.60 cm
奥行 : 40.40 cm
重量 : 740.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7808円
311 入札履歴
終了
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