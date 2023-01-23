『モズ リュック ZZEI-04 B5サイズ対応 グレー×ネイビー【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 23時 03分に出品され03月09日 23時 03分に終了予定です。即決価格は7,808円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

モズ リュック ZZEI-04 B5サイズ対応 グレー×ネイビー



【商品説明】

・タテ34cmxヨコ26cmxマチ11cm

・ポケットの数:8(外側3/内側5)

・メイン素材: ポリエステル

・収納可能サイズ: B5サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: 本体/ポリエステル、付属/ポリエステルメランジ

・重量:440g



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 37.60 cm

奥行 : 40.40 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ モズ

リュック

ZZEI-04

B5サイズ対応

グレー×ネイビー