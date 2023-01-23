『TOMOUNT アウトドアベッド キャンプコット 折りたたみ ベッド 軽量 耐荷重150kg 簡易ベッド コンパクト 防水 通気性 防災 収【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 13時 14分に出品され03月17日 13時 14分に終了予定です。即決価格は7,808円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOMOUNT アウトドアベッド キャンプコット 折りたたみ ベッド 軽量 耐荷重150kg 簡易ベッド コンパクト 防水 通気性 防災 収
【商品説明】
・【品質改良を重ね、強度のアップに成功！】2020年TOMOUNTはお客様の声に応じて、素材と縫製工程から、より安心・快適な設計に改良済み。よりベストなキャンピング心地を目指しています 。 【拡張ロック】支柱のサポートを強化し、それによって圧力下のキャンプコットの安定性を高めます。【高弾性コード】ヒモの弾力性と靭性が強化され、割れにくく、より安全です。【7075アルミニウムポール】航空材料は耐荷重が最大化しています、静止耐荷重150kg。表面の陽極酸化には噴砂プロセスを加えて、色褪せなく、防錆しています。
・【安全で人間化デザイン】キャンプベッドの展開サイズ：約190*70cm。コットは300
【サイズ】
高さ : 14.50 cm
横幅 : 15.90 cm
奥行 : 39.79 cm
重量 : 2.25 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7808円
808 入札履歴
終了
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