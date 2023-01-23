『VERNE ベルン TREKKING PAD トレッキングパッド テーブル グレー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 11時 36分に出品され03月18日 11時 36分に終了予定です。即決価格は7,808円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VERNE ベルン TREKKING PAD トレッキングパッド テーブル グレー



【商品説明】

・SIZE : 31.4×21.2×8.5 収納時31.4×10.8×1.5（cm） 重量 : 230g

・アルミニウム5052，ポリプロピレン



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 12.40 cm

奥行 : 32.40 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。