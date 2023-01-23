Petzl (ペツル) コラックス 登山用ハーネス Size 2 (76 - 107 cm) ターコイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Petzl (ペツル) コラックス 登山用ハーネス Size 2 (76 - 107 cm) ターコイズ



【商品説明】

・ウエスト部分とレッグループを調節可能。

・万能で使いやすい登山用ハーネス。

・独立気泡フォームパッドを使い、快適さを追求したデザイン。

・装備品の持ち運び用・整理用のループ多数。

・認証： CE EN 12277 タイプC(CEマーク/欧州規格)、UIAA(国際山岳連盟)規格。



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