『Petzl (ペツル) コラックス 登山用ハーネス Size 2 (76 - 107 cm) ターコイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 08時 27分に出品され03月04日 08時 27分に終了予定です。即決価格は7,807円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Petzl (ペツル) コラックス 登山用ハーネス Size 2 (76 - 107 cm) ターコイズ
【商品説明】
・ウエスト部分とレッグループを調節可能。
・万能で使いやすい登山用ハーネス。
・独立気泡フォームパッドを使い、快適さを追求したデザイン。
・装備品の持ち運び用・整理用のループ多数。
・認証： CE EN 12277 タイプC(CEマーク/欧州規格)、UIAA(国際山岳連盟)規格。
【商品のサイズ・カラーのご用命は注文確認画面最下部のストアへのご要望へコメントにてお願いいたします。
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落札価格7807円
326 入札履歴
終了
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