『【中国陶磁】瓷海拾貝ー拾貝齋蔵磁瓷【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 12時 21分に出品され04月03日 12時 21分に終了予定です。即決価格は7,806円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品発送元：新華書城
本・雑誌・コミック
共收194件藏品，除小部分宋元明期以外，主要是清代藏品。
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落札価格7806円
283 入札履歴
終了
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