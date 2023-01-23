『Snugpak(スナグパック) 寝袋 ノーチラス スクエア ライトジップ ストームブルー 2シーズン対応 丸洗い可能 快適使用温度3度 (日【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 17時 51分に出品され03月29日 17時 51分に終了予定です。即決価格は7,806円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Snugpak(スナグパック) 寝袋 ノーチラス スクエア ライトジップ ストームブルー 2シーズン対応 丸洗い可能 [快適使用温度3度] (日本正規品) ワンサイズ

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【商品説明】

・サイズ/収納時 : 直径20×長さ40cm、展開時 : 縦(長さ)220cm×横(周囲)160cm

・仕様/快適外気温度 : 3、下限外気温度 : -2、圧縮用バッグ付き

・対象シーズン: 夏用

・材質/アウター生地 : ポリエステル「Aqualight」 インナー生地 : ポリエステル「Supersoft



【サイズ】

高さ : 21.00 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 40.40 cm

重量 : 1.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。