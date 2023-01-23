『Snugpak(スナグパック) 寝袋 ノーチラス スクエア ライトジップ ストームブルー 2シーズン対応 丸洗い可能 快適使用温度3度 (日【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 17時 51分に出品され03月29日 17時 51分に終了予定です。即決価格は7,806円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Snugpak(スナグパック) 寝袋 ノーチラス スクエア ライトジップ ストームブルー 2シーズン対応 丸洗い可能 [快適使用温度3度] (日本正規品) ワンサイズ
※他販路や店頭で販売実施の為、急遽在庫切れの可能性がございます。その際は申し訳ございませんがキャンセルとさせていただくことがございます。
※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。
【商品説明】
・サイズ/収納時 : 直径20×長さ40cm、展開時 : 縦(長さ)220cm×横(周囲)160cm
・仕様/快適外気温度 : 3、下限外気温度 : -2、圧縮用バッグ付き
・対象シーズン: 夏用
・材質/アウター生地 : ポリエステル「Aqualight」 インナー生地 : ポリエステル「Supersoft
【サイズ】
高さ : 21.00 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 40.40 cm
重量 : 1.46 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Snugpak(スナグパック) 寝袋 ノーチラス スクエア ライトジップ オリーブ 2シーズン対応 丸洗い可能 快適使用温度3度 SP146
¥ 7806
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落札価格7806円
798 入札履歴
終了
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