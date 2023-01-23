『BUSHMEN travel gear ブッシュメン トラベル ギア Hammock Mosquito-net モスキートネット 日本正規品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 20時 12分に出品され03月03日 20時 12分に終了予定です。即決価格は7,806円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BUSHMEN travel gear ブッシュメン トラベル ギア Hammock Mosquito-net モスキートネット 日本正規品
【商品説明】
・カラー：JUNGLE、DESERT
・ハンモック本体は別売りです。
・付属品：超軽量カラビナ(1個)
・重量：300g 収納時サイズ：1?
【サイズ】
高さ : 13.10 cm
横幅 : 17.20 cm
奥行 : 28.20 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7806円
450 入札履歴
終了
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