『BUSHMEN travel gear ブッシュメン トラベル ギア Hammock Mosquito-net モスキートネット 日本正規品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 20時 12分に出品され03月03日 20時 12分に終了予定です。即決価格は7,806円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BUSHMEN travel gear ブッシュメン トラベル ギア Hammock Mosquito-net モスキートネット 日本正規品



【商品説明】

・カラー：JUNGLE、DESERT

・ハンモック本体は別売りです。

・付属品：超軽量カラビナ(1個)

・重量：300g 収納時サイズ：1?



【サイズ】

高さ : 13.10 cm

横幅 : 17.20 cm

奥行 : 28.20 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。