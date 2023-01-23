『【新品】SHURE イヤホン SE215 Special Edition/カナル型 高遮音性/トランススルーセントブルー SE215SPE-A【国内正規品】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 21時 06分に出品され03月18日 21時 06分に終了予定です。即決価格は7,806円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
SE215はSHUREブランドの高音質イヤホンのなかでも、エントリーユーザーの方にお試しいただきたいモデルです。
エントリーモデルといいながら、シングルダイナミック型MicroDriverを搭載し、厚みのある低域を備えた高音質なディテールサウンドを提供します。
デザインにもこだわり、Special Editionでは鮮やかなトランスルーセントブルーのイヤーピースを採用しました。
騒音カット性能が高く、繊細なサウンドを細部にまで再現。フィット感もあるため、長時間快適に音楽に集中いただけます。
ケーブルは耐久性がありながら、着脱式なので手軽にカスタマイズ可能です。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0042406320504
商品コード
SE215SPE-A
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落札価格7806円
831 入札履歴
終了
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