『【新品】SHURE イヤホン SE215 Special Edition/カナル型 高遮音性/トランススルーセントブルー SE215SPE-A【国内正規品】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 21時 06分に出品され03月18日 21時 06分に終了予定です。即決価格は7,806円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 SE215はSHUREブランドの高音質イヤホンのなかでも、エントリーユーザーの方にお試しいただきたいモデルです。

エントリーモデルといいながら、シングルダイナミック型MicroDriverを搭載し、厚みのある低域を備えた高音質なディテールサウンドを提供します。

デザインにもこだわり、Special Editionでは鮮やかなトランスルーセントブルーのイヤーピースを採用しました。

騒音カット性能が高く、繊細なサウンドを細部にまで再現。フィット感もあるため、長時間快適に音楽に集中いただけます。

ケーブルは耐久性がありながら、着脱式なので手軽にカスタマイズ可能です。

商品カテゴリ 高上屋 家電 生活家電 テレビ、オーディオ、カメラ オーディオ機器 イヤホン、ヘッドホン イヤホン

JANコード/ISBNコード 0042406320504

商品コード SE215SPE-A