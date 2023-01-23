『国内正規品 ORIVETI 10mmチタンコーティング ダイナミックドライバー搭載カナル型イヤホン MMCX リケーブル モカ BASIC MOCHA【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 12時 44分に出品され03月04日 12時 44分に終了予定です。即決価格は7,806円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 タイプ:カナル型イヤホン

ドライバ:ダイナミックドライバ x1

10mmチタンコーティングドライバ搭載

カラー:モカ

家電＆カメラ/イヤホン・ヘッドホン/イヤホン・ヘッドホン本体/イヤホン