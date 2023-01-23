『PLAY WOOD プレイウッド ウッドブロック WB-4【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 00時 29分に出品され05月03日 00時 29分に終了予定です。即決価格は7,806円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PLAY WOOD プレイウッド ウッドブロック WB-4
【商品説明】
・寸法:75W×70H×210D(mm)
・材質:メイプル
・重量:630g
【サイズ】
高さ : 7.70 cm
横幅 : 14.90 cm
奥行 : 30.50 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7806円
846 入札履歴
終了
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