『PLAY WOOD プレイウッド ウッドブロック WB-4【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 00時 29分に出品され05月03日 00時 29分に終了予定です。即決価格は7,806円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PLAY WOOD プレイウッド ウッドブロック WB-4



【商品説明】

・寸法:75W×70H×210D(mm)

・材質:メイプル

・重量:630g



【サイズ】

高さ : 7.70 cm

横幅 : 14.90 cm

奥行 : 30.50 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。