『IAM NATURAL スリーピングバッグ キッズ寝袋 ベビー寝袋 寝袋 防寒グッズ キッズ用品 シュラフ アウトドア (宇宙飛行士)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 05時 37分に出品され03月18日 05時 37分に終了予定です。即決価格は7,806円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

IAM NATURAL スリーピングバッグ キッズ寝袋 ベビー寝袋 寝袋 防寒グッズ キッズ用品 シュラフ アウトドア (宇宙飛行士)



【商品説明】

・サイズ：高さ約150cm 横幅約70cm

・素材：綿100％

・＊ レジャーマットよりクッション性があるので外出先のお昼寝にも最適

・＊ 子供用の寝袋です。

・＊ 軽くて持ち運び便利な寝袋セット ！



【サイズ】

高さ : 14.60 cm

横幅 : 30.20 cm

奥行 : 36.60 cm

重量 : 820.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。