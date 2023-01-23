『IAM NATURAL スリーピングバッグ キッズ寝袋 ベビー寝袋 寝袋 防寒グッズ キッズ用品 シュラフ アウトドア (宇宙飛行士)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 05時 37分に出品され03月18日 05時 37分に終了予定です。即決価格は7,806円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
IAM NATURAL スリーピングバッグ キッズ寝袋 ベビー寝袋 寝袋 防寒グッズ キッズ用品 シュラフ アウトドア (宇宙飛行士)
【商品説明】
・サイズ：高さ約150cm 横幅約70cm
・素材：綿100％
・＊ レジャーマットよりクッション性があるので外出先のお昼寝にも最適
・＊ 子供用の寝袋です。
・＊ 軽くて持ち運び便利な寝袋セット ！
【サイズ】
高さ : 14.60 cm
横幅 : 30.20 cm
奥行 : 36.60 cm
重量 : 820.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7806円
126 入札履歴
終了
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