『ソニー 三脚機能付きシューティンググリップ GP-VPT1 C【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 13時 16分に出品され04月05日 13時 16分に終了予定です。即決価格は7,806円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ブラック GPVPT1
・・PatternName:単品
・高さ:約伸長時96mm・携帯時132mm
・質量:約116g
・付属品:ハンドストラップ、キャリングポーチ、コードクランパー
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落札価格7806円
166 入札履歴
終了
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