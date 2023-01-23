『K10WG（ホワイトゴールド） グラデーションブルートパーズリング 15号【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 11時 36分に出品され03月17日 11時 36分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 K10WG（ホワイトゴールド） グラデーションブルートパーズリング 15号 【ジャンル・特徴】 ブルトパリング/指輪

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ K10WG（ホワイトゴールド）

グラデーションブルートパーズリング

15号