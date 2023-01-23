『Ugears ユーギアーズ Mechanical Flower メカニカルフラワー ;70019 木のおもちゃ 3D立体 パズル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 16時 30分に出品され03月31日 16時 30分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在423件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ugears ユーギアーズ Mechanical Flower メカニカルフラワー ;70019 木のおもちゃ 3D立体 パズル
【商品説明】
・https://ugearsmodels.jp
・self-assemblyなし、接着剤は不要
・サイズ : 130*130*160 mm パッケージ サイズ : 37，4*17*3 cm パーツ数 : 101
・優しい花弁、木の香り、好きな宝石が入っているバレリーナと幸運の木。あなたの愛が始まります。
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 17.10 cm
奥行 : 37.40 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7805円
423 入札履歴
終了
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