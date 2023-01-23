『パズル 木製 フクロウ 時計 ジグソーパズル 3D【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 05時 17分に出品され03月19日 05時 17分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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"木片: 161個;

組立時間: 約4時間。

推奨年齢: 8歳以上。

証明書: EN71、ce、fsc、fcc;

組み立てるサイズ: 206 × 128 × 265ミリメートル"