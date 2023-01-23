『ブルーアーカイブ -Blue Archive- 風 阿慈谷ヒフミ コスプレ衣装 ウィッグ 靴 道具 コスチューム cosplay イベント 演出服 アニメ変装 仮装【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 03時 08分に出品され03月19日 03時 08分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は新品です。
衣装全セット内容：写真参照
サイズ:写真参照
別途購入付属品：衣装をご購入お客様に限り：ウィッグ、道具、靴でご提供致します。
【商品の発送】
ご入金を確認取れた後、商品を製作させていただきます。製作時間が20-30営業日間ぐらいです（商品と数などによって）。発送後、到着まで4日〜6日かかります。
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落札価格7805円
811 入札履歴
終了
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