『やわらかお肌の2歳のぽぽちゃん お誕生日ガーランドつき【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 04時 52分に出品され03月07日 04時 52分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
やわらかお肌の2歳のぽぽちゃん お誕生日ガーランドつき
【商品説明】
・パッケージサイズ: W180×H115×D345mm
【サイズ】
高さ : 11.80 cm
横幅 : 18.80 cm
奥行 : 34.80 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7805円
792 入札履歴
終了
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