『やわらかお肌の2歳のぽぽちゃん お誕生日ガーランドつき【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 04時 52分に出品され03月07日 04時 52分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

やわらかお肌の2歳のぽぽちゃん お誕生日ガーランドつき



【商品説明】

・パッケージサイズ: W180×H115×D345mm



【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 18.80 cm

奥行 : 34.80 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。