『国鉄103系 ウグイス 山手線タイプ 増結3両セット T022-6【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 17時 39分に出品され03月18日 17時 39分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
取り寄せ品
2日〜1週間前後の発送予定です
【キャンセル、返品、交換はお受けしておりません。】
|細かな部分も、リアルに再現しています。
※モーター付き。コントローラーは別売です。
※Zゲージ(1/220スケール)規格製品です。
|サイズ
|W1.3×D30×H2cm(連結時)
個装サイズ：17×18×3cm
|重量
|個装重量：74g
|素材・材質
|ABS、POM、亜鉛合金、黄銅、他
|仕様
|対象年齢:15歳以上
JR東日本商品化許諾済
|セット内容
|国鉄103系 ウグイス 山手線タイプ×3両
|生産国
|中国
商品カテゴリ
商品コード
1520172
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落札価格7805円
548 入札履歴
終了
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