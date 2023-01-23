『国鉄103系 ウグイス 山手線タイプ 増結3両セット T022-6【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 17時 39分に出品され03月18日 17時 39分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 取り寄せ品

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細かな部分も、リアルに再現しています。

※モーター付き。コントローラーは別売です。

※Zゲージ(1/220スケール)規格製品です。

サイズ W1.3×D30×H2cm(連結時)

個装サイズ：17×18×3cm 重量 個装重量：74g 素材・材質 ABS、POM、亜鉛合金、黄銅、他 仕様 対象年齢:15歳以上

JR東日本商品化許諾済

セット内容 国鉄103系 ウグイス 山手線タイプ×3両 生産国 中国



fk094igrjs 商品カテゴリ ヘルシーリビング 文具・玩具 玩具 ゲーム、おもちゃ 模型、プラモデル 鉄道模型 その他鉄道模型

商品コード 1520172