『ケンコー・トキナー ウルトラビューM 10X25FMC ピンク UVM1025PK 代引不可【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 23時 46分に出品され03月22日 23時 46分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
光の透過損失を極めて少なくし、隅々まで明るくシャープでクリアな視界。カラーバリエーション豊富なコンパクトポロ双眼鏡。倍率10倍。
【商品説明】
光学系に高い屈折率のBak4ポロプリズムを採用、さらにすべてのレンズ、プリズム面にマルチコーティングを施すことにより、光の透過損失を極めて少なくし、隅々まで明るくシャープでクリアな視界を実現しました。
また、ロングアイレリーフ設計の接眼レンズとツイストアップ見口の採用により、眼鏡をかけた方でも快適にお使いいただけます。
【商品詳細】
倍率:10倍
対物レンズ有効径:25mm
レンズコーティング:フルマルチコート
プリズム:BaK4
実視界:5.6
1000m先の視野:98m
射出瞳径:2.5mm
明るさ:6.3
アイレリーフ:15mm
最短合焦距離:2.3m
サイズ:102.5×107.3×50.8mm
重量:250g
付属品:ケース、ストラップ
【特長】
カメラ、カメラ関連製品、双眼鏡、単眼鏡
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落札価格7805円
690 入札履歴
終了
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