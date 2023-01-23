『ケンコー・トキナー ウルトラビューM 10X25FMC ピンク UVM1025PK 代引不可【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 23時 46分に出品され03月22日 23時 46分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 光の透過損失を極めて少なくし、隅々まで明るくシャープでクリアな視界。カラーバリエーション豊富なコンパクトポロ双眼鏡。倍率10倍。

【商品説明】

光学系に高い屈折率のBak4ポロプリズムを採用、さらにすべてのレンズ、プリズム面にマルチコーティングを施すことにより、光の透過損失を極めて少なくし、隅々まで明るくシャープでクリアな視界を実現しました。

また、ロングアイレリーフ設計の接眼レンズとツイストアップ見口の採用により、眼鏡をかけた方でも快適にお使いいただけます。

【商品詳細】

倍率:10倍

対物レンズ有効径:25mm

レンズコーティング:フルマルチコート

プリズム:BaK4

実視界:5.6

1000m先の視野:98m

射出瞳径:2.5mm

明るさ:6.3

アイレリーフ:15mm

最短合焦距離:2.3m

サイズ:102.5×107.3×50.8mm

重量:250g

付属品:ケース、ストラップ



【特長】

カメラ、カメラ関連製品、双眼鏡、単眼鏡