『エッセンシャルズ ESSENTIALS 半袖 Tシャツ フロントロゴ クルーネック 2170007101102-BK Sサイズ メンズ ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 00時 47分に出品され04月01日 00時 47分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ：総丈：約74.5cm バスト：約121cm 肩幅：約54.5cm 袖丈：約22.2cm、素材：綿100％、仕様：洗濯機で丸洗い可能。やや大きめの作りとなっておりますので、寸法をご確認の上ご購入ください。カラー：ブラック
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落札価格7805円
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